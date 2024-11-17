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Verdi'nin 'Requiem'i İstanbul'da Seslendirildi

Verdi'nin 'Requiem'i İstanbul'da Seslendirildi
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Giuseppe Verdi'nin ünlü eseri 'Requiem', İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bir konserle seslendirildi. Konserde, ünlü solistler ve güçlü bir koro performansı seyircilerle buluştu.

Giuseppe Verdi'nin eseri "Requiem", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda seslendirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezinin iş birliğiyle gerçekleştirilen konserde, soprano Evren Ekşi, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Aydın Uştuk ve bas Ferruccio Furlanetto solist olarak sahneye çıktı.

Melodileri ve güçlü orkestrasyonu ile dikkati çeken eserde, Andrea Francesco Solinas yönetimindeki İDOB'un geçişleri ve Paolo Villa yönetimindeki İDOB korosu tarafından seslendirilen koro partileri seyircilerden ilgi gördü.

Konserin dinleyicileri arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, İtalyan Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Maria Luisa Scolari, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente, Konsolos Irene Pastorino ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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