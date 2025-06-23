Vera C. Rubin Gözlemevi, İlk Görüntülerini Yayınladı

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Şili'de kurulan Vera C. Rubin Gözlemevi, en büyük dijital kameraya sahip teleskobuyla Trifid ve Lagün bulutsularının yer aldığı ilk gökyüzü fotoğraflarını yayımladı. Gözlemevi, karanlık madde ve enerji hakkında ipuçları sağlamayı hedefliyor.

Şili'nin dağlık bölgesinde kurulan Vera C. Rubin Gözlemevi, şimdiye kadar inşa edilen en büyük dijital kameraya sahip teleskobuyla, renkli bulutsular, yıldızlar ve galaksilerin yer aldığı ilk fotoğraflarını yayımladı.

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve gelecek 10 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak karanlık bölgeleri inceleyecek olan gözlemevi, görüntülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, gözlemevinin ilk görüntüleri arasında, Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıkta bulunan Trifid ve Lagün bulutsularının yer aldığı kaydedildi.

"Virgo Cluster" olarak bilinen galaksi grubu ile içindeki parlak, mavi ve sarmal biçimli iki galaksi de görüntüler arasında dikkati çekti.

Yetkililer, gözlemevinin yaklaşık 20 milyar galaksiyi görüntülemeyi ve sayısız yeni asteroit ile gök cismine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Araştırmacılar, gözlemevinin yüksek hassasiyetli kamerasının tespit edilmesi çok zor olan ve henüz sadece teoride yer alan "karanlık madde" ve "karanlık enerji" hakkında ipuçları sağlayabileceğini umuyor.

Rubin'in her gece Güney Yarımküre'de gökyüzünün yaklaşık 1000 görüntüsünü çekeceği ve bu sayede her üç ila dört gecede bir, görülebilen tüm Güney gökyüzünü kapsayacağı aktarıldı. Bu sayede milyonlarca görünmeyen asteroidin, kuyruklu yıldızın ve yıldızlararası nesnenin keşfinin önünün açılacağı ifade edildi.

Görüntülere, gözlemevinin resmi internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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