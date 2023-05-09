'VENÜS' HEYKELİNİ KIRIP, ATATÜRK EVİ'NİN KAPISINI TEKMELEDİLER

ANTALYA'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında konakladığı evin önünde kavga eden gruptakilerden bazıları, şu an müzeye çevrilen evin önündeki 'Venüs' heykelini parçalayıp, kapıyı tekmeledi.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Antalya Atatürk Evi ve Müzesi önünde yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'da Antalya'yı ziyaretinde kaldığı ve sonrasında müzeye çevrilen evin önünde iki grup kavga etmeye başladı. Bu sırada gruptakilerden bazıları, müzenin kapısı önünde bulunan Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi 'Venüs' heykelini parçalayıp, müzenin kapısını tekmeledi. Duruma tepki gösteren esnaf ve yoldan geçenler, heykeli kırıp kapıyı tekmeleyenleri yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Saldırganları kovalayanlar arasında yer alan M.T. ise ayağını burktu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, kapının önündeki kırık heykel parçaları ise toplandı. M.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Muhtarlık önünde oturdukları sırada bir ses duyduklarını söyleyen Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, Sesi duyunca hemen olay yerine doğru geldik. 2 kişinin Atatürk Evi ve Müzesi önünde heykel kırdığını söylediler. Bir kişi de kovalarken ayağını burkmuş ve ambulansla hastaneye götürdüler. Olayı yapanı görmedik. Kapıyı da tekmelemiş sanırım. Burada bazı esnafımız olayı görmüş. Olayı şiddetle kınıyoruz dedi.