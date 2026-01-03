Venezuelalı muhalif lider Machado, ABD'nin ülkesine müdahalesini savundu

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak, takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." çağrısı yaptı.

Machado, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla ilgili "ABD'nin, hukuku savunma sözünü yerine getirdiğini" belirtti.

Venezuela'da "düzeni yeniden sağlayacaklarını" öne süren Machado, siyasi tutsakları serbest bırakacaklarını ifade etti.

Machado, ABD müdahalesi için "olması gerekenin olduğunu" savundu.

Venezuelalı muhalif lider Machado, son seçimleri kazandığını iddia ettiği Edmundo Gonzalez'in "anayasal görevi üstlenmesi ve ordu tarafından kabul edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Muhalefetin hareketliliğine işaret eden Machado, "Bugün görevimizi yerine getirmeye ve iktidarı ele geçirmeye hazırız. Yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." ifadelerini kullandı.

ABD'nin müdahalesi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

2025 Nobel ödülünü alan Machado, Netanyahu destekçiliğiyle biliniyor

İki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi tepkilere yol açmıştı.

Machado, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirmişti.

Ödülü aldıktan sonra Machado ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etmişti.