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Venezuelalı Göçmenlere Yapılan Muameleye Sert Tepki

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Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin El Salvador'a sınır dışı ettiği Venezuelalı göçmenlere yönelik muameleyi insanlığa karşı bir saldırı olarak nitelendirdi. Bakan, bu uygulamaların Venezuela'ya karşı bir saldırı olduğunu vurguladı.

KARAKAS, 11 Nisan (Xinhua) -- Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin sınır dışı ederek El Salvador'a gönderdiği Venezuelalı göçmenlere yönelik muamelesini kınayarak uygulamayı "insanlığa karşı saldırı" olarak niteledi.

Padrino Lopez, perşembe günü Bolivarcı Ulusal Milisler'in kuruluşunun 16. yıldönümü kutlamalarında, "Venezuelalı göçmenlere yapılan böylesine kaba bir muamele, sadece Venezuela'ya karşı değil, tüm insanlığa karşı bir saldırıdır" dedi.

Bakan, "Bir göçmeni sırf Venezuelalı olduğu için adil yargılanma olmaksızın yakalamak, tutuklamak ve hapsetmek, onu kelepçeleyip bir uçağa bindirerek başka bir ülkeye götürmek, sadece Venezuela'ya karşı değil, tüm insanlığa karşı bir saldırıdır" diye konuştu.

Padrino Lopez, Venezuela ekonomisine zarar vermek ve ülkeyi daha da istikrarsızlaştırmak amacıyla yeni yaptırımlar uygulayan Washington'ın halkın temel haklarını da ihlal ettiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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