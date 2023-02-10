Venezuelalı Arama Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Ulaştı Güncel Haberler CARACAS, 9 Şubat (Xinhua) -- Venezuela kurtarma ekibi Perşembe günü Gaziantep Havalimanı'na indi. CARACAS, 9 Şubat (Xinhua) -- Venezuela kurtarma ekibi Perşembe günü Gaziantep Havalimanı'na indi. Venezuela makamları, ekibin 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında yürütülen afet yardım çalışmalarına yardımcı olacağını söyledi. Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı, Twitter'dan paylaştığı mesajında içlerinde deprem müdahale uzmanlarının bulunduğu ve yanlarında kurtarma köpeklerini de getiren Venezuelalı ekibin, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çalışmalara yoğunlaşacağını belirtti. Bakanlık, "50'nin üzerinde profesyonel, teknisyen, doktor ve afet bakım, kimliklendirme ve arama uzmanının, tüm teknik ekipmanla birlikte" Türkiye ve Suriye'ye gönderildiğini söyledi. Devlet havayolu şirketi Conviasa'ya ait uçak Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'de durarak oradaki afet yardım çalışmalarına yardımcı olacak ilk itfaiyeci ve arama kurtarma görevlisi ekibini indirdi. Venezuelalı arama kurtarma görevlileri, afet yönetiminde uzman Simon Bolivar İnsani Yardım Görev Gücü üyelerinden oluşuyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Gaziantep Havalimanı Venezuela Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Venezuelalı Arama Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Ulaştı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.