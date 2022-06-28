Venezuela yönetimi, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Venezuela yönetimi, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Venezuela yönetimi, ABD'li bir heyetin görüşme için ülkeye geldiğini belirtti

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden bir heyetin çeşitli konuları görüşmek üzere ülkeye geldiğini bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, iki ülke arasında 5 Mart'ta başlayan müzakerelerin sürdürülmesi için gündemdeki konuların değerlendirildiğini söyledi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in ABD'den gelen heyeti kabul ettiğini vurgulayan Maduro, "İki saat önce Venezuela'ya gelen bu önemli heyet, şu anda Rodriguaz tarafından ağırlanıyor. İkili gündemdeki konulara süreklilik kazandırılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Venezuela ile görüşüldüğünü açıklamıştı

Amerikan basınında ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren petrol krizini hafifletmek için Venezuela'ya yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine ve ABD'li bir heyetin Caracas'ta Maduro ile görüştüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, görüşmeyi teyit etmiş, ABD'li yetkililerin Caracas'ta yaptığı görüşmenin amacının "enerji güvenliği" ve tutuklu ABD'lilerin durumunu ele almak olduğunu bildirmişti.

Maduro, ABD heyetiyle görüşmelerin devam edeceğini, ülke muhalefetiyle de kesilen diyaloğun yeniden başlatılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Togo Cumhuriyeti Venezuela Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title