Venezuela, Yaptırımların Kaldırılması İçin BM Genel Kurulu'nda Çağrıda Bulundu

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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik uygulanan haksız yaptırımların bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti. Gil, bu yaptırımların sadece ekonomik değil, insani sorunlara da yol açtığını vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkesine karşı yıllardır uygulanan "haksız ve tek taraflı baskıcı" yaptırımların bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Gil, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Venezuela'nın 10 yılda 1000'in üzerinde yaptırıma maruz kaldığını vurguladı.

ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştiren Gil, "Haksız ve tek taraflı baskıcı yaptırımlar derhal durdurulmalı. Ayrıca bu tür uygulamaların tekrar edilmemesi için uluslararası güvence sağlanmalı ve yaptırımlardan etkilenen ülkelere uğradıkları zarar nedeniyle tazminat ödenmeli." ifadelerini kullandı.

Gil, bu ambargoların yalnızca ekonomik değil, insani sonuçlar da doğurduğuna dikkati çekerek, "İlaçlara, tıbbi malzemelere, ekipmanlara ve genel tedarik zincirine ulaşım kısıtlanıyor. Bu tür tek taraflı baskılar, ülkeleri ekonomik ve finansal açıdan büyük çıkmazlara sürüklüyor." dedi.

Küba'ya yönelik ambargoya da değinen Gil, ABD'nin 60 yılı aşkın süredir uyguladığı ekonomik ve siyasi ablukanın "zalimce ve insanlık dışı" olduğunu söyledi.

Gil, ABD'ye seslenerek, "ABD hükümeti bu politikaları artık geride bırakmalıdır. Bunlar yalnızca halklara zarar veriyor, kalkınmayı engelliyor ve uluslararası barışa aykırı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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