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Venezuela'ya yeni atanan büyükelçiler, Devlet Başkanı Maduro'ya güven mektubu sundu

Venezuela'ya yeni atanan büyükelçiler, Devlet Başkanı Maduro'ya güven mektubu sundu

Türkiye'nin yeni Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da aralarında olduğu büyükelçiler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güven mektubunu sundu.

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Türkiye'nin yeni Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da aralarında olduğu büyükelçiler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güven mektubunu sundu.

Devlet Başkanlığı Miraflores Sarayı'nda, törenle karşılanan yeni büyükelçiler, Maduro tarafından kabul edildi.

Maduro ile baş başa bir süre sohbet eden Türkiye, Arjantin, Güney Afrika, San Vincent ve Grenadinler büyükelçileri, güven mektuplarını sundu.

Venezuela ile Türkiye ilişkilerinin son zamanlarda giderek güçlendiğini vurgulayan Büyükelçi Karamanoğlu, başta turizm olmak üzere gıda, bilim, teknoloji, enerji ve sanayi alanlarında iki ülkenin kapsamlı anlaşmalar yaptığını söyledi.

Arjantin'in 6 yıl sonra atadığı yeni Karakas Büyükelçisi Oscar Alberto Laborde de Venezuela ile bozulan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Maduro, yeni atanan büyükelçilerle çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, "Barış diplomasimiz, saygı ve karşılıklı tanınmanın pekiştirilmesine dayanmaktadır. Çok kutuplu ve çok merkezli bir dünya inşa etmenin tek yolu halkların desteği ve birliği üzerine anlaşma yapmaktan geçer." ifadesini kullandı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Nicolas Maduro Venezuela Arjantin Türkiye Güncel Haberler

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