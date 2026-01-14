Haberler

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Washington'a Elçi Göndermeyi Planlıyor

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin ülkesindeki büyükelçiliğini yeniden açma olasılığını değerlendiriyor ve bu kapsamda Washington'a bir elçi göndermeyi planlıyor.

WASHINGTON, 14 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in, Donald Trump yönetiminin ülkedeki büyükelçiliğini yeniden açma olasılığını değerlendirdiği bu günlerde Washington'a bir elçi göndermeyi planladığı bildirildi.

Bloomberg'in söz konusu plan hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı salı günkü haberine göre Venezuela'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Rodriguez'in talebi üzerine bu hafta içerisinde Washington'da ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
