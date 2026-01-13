Haberler

Venezuela ve İtalya, Diplomatik Misyonlarını Büyükelçilik Seviyesine Çıkaracak

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile telefon görüşmesinde, iki ülkenin diplomatik misyonlarını büyükelçilik seviyesine çıkarma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

KARAKAS, 13 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil pazartesi günü, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, diplomatik misyonlarını karşılıklı olarak büyükelçilik seviyesine çıkarma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Pazartesi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada ikili gündem üzerinde çalışma konusunda da anlaştıklarını ifade eden Gil, "Gerekli duyuru ve görüşmeler önümüzdeki günlerde yapılacaktır" dedi.

Görüşme sırasında Tajani'ye ABD'nin Venezuela'ya yönelik son saldırıları hakkında da bilgi veren Gil, ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen çok sayıda bombalı saldırının, "yüzlerce sivilin ve askeri personelin yaşamını yitirmesine neden olduğunu ve uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal ettiğini" belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
