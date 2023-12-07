Venezuela ve Guyana, Esequibo bölgesi sorununu görüştü

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Guyana Dışişleri Bakanı Hugh Todd ile iki ülke arasında gerginliğe yol açan ihtilaflı Esequibo bölgesi sorununu görüştü. Tarafların iletişim kanallarını açık tutma konusundaki kararlılığına işaret edilen açıklamada, Venezuela tarafının Guyana'ya referanduma ilişkin halkın gösterdiği güçlü destek hakkında bilgi verdiği ve iki ülke arasındaki gerginliği daha da artıracak eylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Guyana Dışişleri Bakanı Hugh Todd ile iki ülke arasında gerginliğe yol açan ihtilaflı Esequibo bölgesi sorununu görüştü.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, Guyana tarafının talebi üzerine Esequibo ihtilafının ele alınması için iki dışişleri bakanının telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Tarafların iletişim kanallarını açık tutma konusundaki kararlılığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Venezuela tarafı, Guyana hükümetine, referanduma ilişkin halkın gösterdiği güçlü destek hakkında bilgi verdi ve iki ülke arasındaki gerginliği daha da artıracak eylemlerden kaçınılması gerektiği Guyana'ya ifade edildi."

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünkü açıklamasında, devlet petrol şirketi PDVSA'nın 160 bin kilometrekare Esequibo bölgesinde petrol, gaz ve maden işletmeciliği için lisans vereceğini ve sınırdan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yeni bir askeri bölge oluşturulacağını duyurmuştu.

Guyana Devlet Başkanı İrfaan Ali ise Maduro'nun bu açıklamalarını "doğrudan tehdit" olarak nitelendirmiş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine başvuracağını ve silahlı kuvvetleri "teyakkuzda" tutacağını belirtmişti.

ABD, Brezilya, İngiltere ve Fransa ile temas halinde olduğunu belirten Ali ayrıca ABD Güney Komutanlığı ile de konuyu görüştüklerini söylemişti.

Meclise Esequibo'nun 24. eyalet yapılması çağrısı

Maduro, Ulusal Meclise (AN) çağrıda bulunarak Esequibo'nun ülkenin 24. eyaleti olarak belirlenmesini talep etti.

Esequibo'yu "ayrılmaz bir savunma bölgesi" olarak tanımlayan Maduro, Tümgeneral Alexis Rodriguez Cabello'yu Esequibo'nun tek yetkilisi olarak atadığını duyurmuştu.

Brezilya basınında hafta sonu çıkan haberde, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, taraflar arasındaki gerginliğin azaltılması için Venezuela ve Guyana ile "üst düzey" görüşmeler yaptığı bildirilmişti.