Venezuela, Uçuşlarını Durduran Hava Yolu Şirketlerine Süre Tanıdı

Caracas yönetimi, ABD'nin bölgedeki hava sahasında artan güvenlik risklerine yönelik uyarısının ardından Venezuela'ya uçuşlarını durduran hava yolu şirketlerinin operasyonlarını yeniden başlatmamaları halinde bu ülkeye uçuş izinlerini kaybedeceklerini bildirdi.

Venezuela Ulaştırma Bakanlığından İspanyol haber ajansı EFE'ye yapılan açıklamada, uçuşlarını askıya alan uluslararası hava yolu şirketlerine operasyonlarını yeniden başlatmaları için tanınan 48 saatlik sürenin bugün dolacağı belirtildi.

Belirlenen sürenin 24 Kasım'da hava yolu şirketleri yetkilileriyle yapılan toplantıda iletildiği aktarılan açıklamada, bu süre içinde uçuşlarını yeniden başlatmayan şirketlerin Venezuela'ya uçuş izinlerinin iptal edileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Venezuela yönetimi, hava yollarıyla birlikte hareket etti ve gerekli adımları atacak." ifadesi kullanıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, 21 Kasım'da yayımladığı uyarıda, "Venezuela'da kötüleşen güvenlik durumu ve artan askeri faaliyetler nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirilen uçuşlarda dikkatli olunması" çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol ve Caribbean Airlines dahil bazı uluslararası hava yolu şirketlerinin Venezuela'ya uçuşlarını süresiz askıya aldığı belirtilmişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.