Venezuela, Trinidad ve Tobago Başbakanı'nı İstenmeyen Kişi İlan Etti

Venezuela Parlamentosu, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Karayipler'de konuşlandırılmasının ardından, Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar'ı ülkede "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etme kararı aldı.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Parlamento, oy birliğiyle aldığı kararla Persad-Bissessar'ı istenmeyen kişi ilan ederek, onu "Karayipler bölgesinde savaşı ve şiddeti kışkırtmak" ve ABD'nin Trinidad ve Tobago'daki askeri tatbikatlarına izin vermekle suçladı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, Trinidad ve Tobago'nun Venezuela halkının egemenliğine, barışına ve kendi kaderini tayin hakkına saldırmayı amaçlayan sistematik bir planın parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Persad-Bissessar'ın Venezuela ile Trinidad ve Tobago arasındaki tarihi ve kardeşlik temelli ilişkilere zarar verdiği ifade edildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de Persad-Bissessar'a tepki göstererek, şunları kaydetti:

"O kadın, Trinidad ve Tobago'yu Venezuela'ya karşı bir uçak gemisi gibi kullanılmasına izin veriyor. ABD'nin ülkesinde askeri tatbikatlar yapmasına göz yumarak solucan gibi görünüyor."

"Trinidad ve Tobago lehine bir anlaşmayı sürdürmek kabul edilemez"

Rodriguez, Trinidad ve Tobago ile yapılan gaz anlaşmalarının askıya alınmasını hatırlatarak, "Bu ülke, Venezuela'ya karşı bir saldırganlık ajanına dönüştüyse, Trinidad ve Tobago lehine bir anlaşmayı sürdürmek kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Trinidad ve Tobago Dışişleri Bakanlığı, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülke topraklarındaki ABD Donanması tatbikatlarının Karayipler'de uyuşturucuyla mücadele amaçlı olduğunu ve Venezuela'ya karşı düşmanlık yaratma amacı taşımadığını belirtmişti.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek amacıyla başkent Caracas'ta sokağa çıkan Venezuelalılar, ABD'nin ve Trinidad ve Tobago'nun bu tutumuna sert tepki gösterdi.

Ellerinde Devlet Başkanı Maduro'nun resimlerini taşıyan eylemciler, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine dikkati çekti.

Venezuela, dün kuzeydoğusundaki Trinidad ve Tobago'ya ABD'ye ait bir savaş gemisinin konuşlandırılmasının ardından, ada ülkesiyle enerji anlaşmalarını askıya almıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı artıyor

Yaz sonundan bu yana ABD, Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.

Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.