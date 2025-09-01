Venezuela Savunma Bakanı'ndan ABD'ye Sert Yanıt: Her Türlü Saldırıya Hazırız

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesine ilişkin, "Her türlü saldırıya karşı hazırlık yapıyoruz." dedi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Lopez, sadece sınırlarda değil, ülke genelinde de güvenliği en üst düzeye çıkardıklarını belirtti.

Lopez, "Her türlü saldırıya karşı hazırlık yapıyoruz. ABD kutsal egemenliğimize dokunamaz. Hazırlıklarımız devam ediyor ve eğer (ABD) Venezuela'ya ayak basarsa, onlarla savaşacağız. Her türlü tehdide, büyüklüğü ne olursa olsun karşı koymaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığından arınmış bir ülke olduğunu vurgulayan Lopez, "yargıç rolüne bürünerek Venezuela'yı bir uyuşturucu devleti gibi nitelendirmeye kimsenin hakkı olmadığını" söyledi.

Bolivarcı devrimin başlangıcından bu yana ülkenin kuşatma altında olduğunu kaydeden Lopez, bazı kesimlerin (muhalifleri işaret ederek) Venezuela'nın ticari yaptırımlarla yıpratılması için çaba gösterdiğini savundu.

Ülkenin her bölgesinde yüzlerce kişinin gönüllü olarak Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne kaydolduğunu aktaran Lopez, halkın her ne pahasına olursa olsun ulusal egemenliği ve bağımsızlığı savunacağını vurguladı.

Ulusal Bolivarcı Milis Gücü

Halkın kayıt yaptırdığı Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, Venezuela ordusuna bağlı, sivil gönüllülerden oluşan yardımcı güç olarak biliniyor.

Milisin görevi, ulusal savunmayı güçlendirmek, toplumsal seferberliği sağlamak ve gerektiğinde silahlı kuvvetlere destek vermek olarak tanımlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları, Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler'e, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.