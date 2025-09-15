Venezuela Savunma Bakanı'ndan ABD İstihbarat Uçuşlarına Yanıt

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler ve ülkeye yakın bölgelerde istihbarat uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti.

Devlet kanalı VTV'ye konuşan Lopez, ABD ordusunun Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Eylül ayında her gün, dün gece ise istihbarat uçakları ve tankerler havada yakıt ikmali yapıyordu. Venezuela'ya karşı istihbarat ve keşif operasyonları ağustos ayında üç katına çıktı." dedi.

Lopez, ABD'nin uçuş planlarını bildirmemesi nedeniyle hava kazaları konusunda endişeli olduklarını belirterek, Silahlı Kuvvetler'in her türlü olasılığa hazırlıklı olduğunu vurguladı.

ABD uçaklarının, Karayipler bölgesi ve ülkeye yakın bölgelerde istihbarat uçuşları yaptığını savunan Lopez, "Hangi bilgiyi topladıkları kendilerine ait bir konu. Biz ise kendi iç istihbarat süreçlerimizi yürütüyoruz. Hazırlıklıyız ve her uçuşa bireysel veya toplu olarak müdahale edebiliyoruz; ne yaptıklarını biliyoruz. Karayipler'deki konuşlanmalarının, savaş çıkarma niyeti taşıdığını biliyoruz." diye konuştu.

Milis güçlerinin ülke çapındaki askeri eğitim programlarına da değinen Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla her cumartesi eğitimlerin devam edeceğini ve milislerin ABD'nin olası saldırganlığına karşı hazır tutulacağını söyledi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.