Venezuela Savunma Bakanı: ABD'ye Karşı Hazırız

KARAKAS, 1 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'den gelebilecek "her türlü saldırıya" hazır olduklarını söyledi.

Padrino Lopez, devlete ait medya kuruluşlarında pazar günü yayımlanan açıklamasında ABD hükümetine, "Venezuela'ya ayak basmaya cüret ederseniz savaşırız" uyarısında bulundu.

Padrino Lopez, ülkede iç kaos kışkırtmayı ve ülkenin siyasi liderliğini zayıflatmayı amaçlayan bir kuşatma altında olduklarını belirtti.

ABD'nin bölgedeki askeri manevralarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Padrino Lopez, "Bu donanma kuvvetlerinin Karayip sularında konuşlandırıldığının duyurulması, diğer güçler Karayip Denizi'nde kontrolü ele geçirmesin diye yapılan bir güç gösterisi veya bir tür alan belirleme yönteminden başka bir şey değildir" dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Bolivarcı Ulusal Milisler'i güçlendirme çağrısı üzerine Venezuela Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin deniz sınırları ve hava sahasını devriye gezdiğini kaydeden bakan,

ülkenin batı bölgesine 15.000 askeri personel konuşlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Ordunun iç güvenlikle ilgili çalışmalarında dikkat çeken Padrino Lopez, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 30'dan fazla suç merkezi ve yasadışı tekne inşa tesisinin imha edildiğini dile getirdi.

ABD'nin bu ayın başlarında Venezuela kıyılarına savaş gemileri göndermesiyle Karayip Denizi'nde gerilim tırmanmış, ABD söz konusu adımın uluslararası uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü stratejinin çerçevesinde atıldığını savunmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro gibi bölgedeki birçok lider, ABD'nin Karayip Denizi'nde Venezuela yakınlarında gerçekleştirdiği askeri hamleleri sert dille eleştirdi.