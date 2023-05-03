Venezuela'nın muhalif lideri Guaido, ABD'den Maduro hükümetine daha fazla baskı istedi

NEW Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı ABD'nin daha sert baskı uygulaması gerektiğini savundu.

Guaido, Wilson Merkezi tarafından düzenlenen "Venezuela'da Demokrasi Savaşı" konulu programda konuştu.

ABD'nin bir süredir Venezuela'ya yönelik sergilediği uzlaşma politikasını "büyük hata" olarak değerlendiren Guaido, "Bir diktatörlüğün teslim olması için yeterli baskının olması gerekiyor. Gönüllü olarak bir diktatörlük teslim olmaz." dedi.

Guaido, Rusya örneğini göstererek "ekonomik yaptırım" şeklindeki yumuşak yaklaşımların işe yaramadığını savundu ve "Otoriter rejimler üzerine caydırıcı olacak çok daha fazla baskı uygulamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Venezuela'da diktatörlüğe karşı mücadele edenlerin işkence ve soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını öne süren Guaido, önceki hafta sınır dışı edildiği Kolombiya'ya Venezuela halkının sesini duyurmak için gittiğini belirtti.

Guaido, "Zulüm nedeniyle, diktatörlük yüzünden acı çeken milyonlarca Venezuelalının sesini tam olarak duyurmak için Kolombiya'ya geçtim." diye konuştu.

Kolombiya'da da ülkesindeki benzer bir durumla karşılaştığını kaydeden Guaido, ABD'nin araya girmesi ile sorunsuz bir şekilde çıkışından dolayı da memnun olduğunu dile getirdi.

Guaido, uluslararası konferansa katılmak için 25 Nisan'da gittiği Kolombiya'ya alınmayarak sınır dışı edilmişti.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Guaido'nun ülkeye giriş için gerekli evrakının olmadığını belirtmiş, Göç İdaresi yetkililerinin kendisine uçağına bindirmek üzere havalimanına kadar eşlik ettiğini duyurmuştu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ayrıca Guaido'nun söz konusu konferansa davetli olmadığını ve katılmasının beklenmediği bilgisini vermişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Guaido'nun ülkesine yasa dışı yollardan girdiğini belirterek, "Ülkeye yasa dışı yollardan girmenize gerek yoktu, sığınma talebinde bulunmuş olsaydınız, seve seve teklif ederdim. Sadece pasaportunla giriş yap ve sığınma talebinde bulun. Kendisine geçiş izni verildi, ülkesine geri gönderilmedi, ABD'nin izniyle o ülkeye uçtu." ifadesini kullanmıştı.

Muhalefet lideri Guaido, 23 Ocak 2019'da kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.