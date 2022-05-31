Venezuela'nın İktidar Partisi ABD'nin Ülkelerini İşgal Etmeye Kararlı Olduğu Konusunda Uyardı - Haberler

Diosdado Cabello, "Eski ABD yetkilileri bir süre önce Venezuela'yı istikrarsızlaştırma planlarını kabul etti ve Beyaz Saray bu hedeften vazgeçmedi" dedi.

CARACAS, 31 Mayıs (Xinhua) -- Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin birinci başkan yardımcısı Diosdado Cabello, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını gevşetmediğine dikkat çekerek, ülkeyi işgal etmeye kararlı olduğuna dair uyarıda bulundu. Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Cabello, "Bu durum ülkenin her köşesinde bilinmeli ve her gün tartışılmalı: Emperyalizm ülkemizi işgal etme çabalarını durdurmadı" dedi. Diosdado Cabello, "Eski ABD yetkilileri bir süre önce Venezuela'yı istikrarsızlaştırma planlarını kabul etti ve Beyaz Saray bu hedeften vazgeçmedi" dedi. "Venezuela itaatkar bir ulus değildir" diyen Cabello, "Biz asiyiz" diye ekledi.

Xinhua / Güncel