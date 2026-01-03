Haberler

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Caracas'ta gece saatlerinde duyulan en az 7 patlama sesi halkı panik içinde sokaklara döktü. Hükümetten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu.

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
