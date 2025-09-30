Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, ABD'nin uyuşturucuyla mücadeleyi 'işgal' için sav olarak kullandığını söyledi Açıklaması

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ABD'nin, Venezuela'da uyuşturucu ticaretiyle ilişkili suçlara karışan Tren de Aragua suç örgütünü "adeta terör örgütü ilan ettiğini" belirterek "Aslında bunun ardında yatan amaç hiçbir zaman uyuşturucuyla mücadele değil. Bu daha çok ülkelerimizi işgal etmek için kullandığı bir argüman." dedi.

Gutierrez, Venezuela ile ABD arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Venezuela bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını ileri sürdüğü teknelere düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruyu yanıtlayan Gutierrez, Karayip Denizi'nde yürütülen operasyonları "adaletsiz ve hukuksuz" olarak nitelendirdi.

Gutierrez, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD merkezli kurumların yayımladığı bağımsız raporlara işaret ederek ucu ABD'ye varan uyuşturucu madde trafiğinin başlangıcında çoğunlukla Venezuela'nın değil, Kolombiya'nın olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi, "Açıklanan verilere göre, bu uyuşturucuların yüzde 87'si Pasifik rotasını izliyor, geriye kalan yüzde 13'ünden yüzde 8'i ise Karayip Denizi'nden farklı ülkeleri içeren bir rota ile ulaşıyor. Yüzde 5 kadarlık kısmı ancak söylediklerine göre bu da Venezuela sınırları içinden geçiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle oldukça dengesiz bir güç kullanımı" sergilediğini, Karayip kıyılarına muhrip gemiler, ufak çapta savaş gemileri ve nükleer denizaltı gönderildiğini söyleyen Gutierrez, asıl hedefin "Venezuela'nın doğal kaynaklarını ele geçirmek" olduğunu iddia etti.

Gutierrez, ABD'nin kendi kendine bir yargıya vararak tekneleri doğrudan yok ettiğini ve insanları infaz ettiğini belirterek "Eğer söyledikleri gibi gerçekten bu tekneler uyuşturucu madde taşıyorsa bu kişiler yakalanır, kanun önüne çıkartılır, yargılanır ve buna göre bir ceza verilir." dedi.

ABD'nin paylaştığı verilerin birbiriyle uyuşmadığının altını çizen Gutierrez, ilk vurulan teknede söylenenden daha az kişi bulunduğunun gözlemlendiğini, teknenin küçük kapasitesi nedeniyle yeterli yakıt, mürettebat ve uyuşturucu maddeyi aynı anda barındırarak ABD'ye ulaşabilmesinin çok zor göründüğünü kaydetti.

Gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali

Gutierrez, "ABD'nin Venezuela toprakları içinde bazı hedeflere uyuşturucuyla mücadele adı altında saldırı düzenlemesi halinde, Venezuela bunu bir savaş ilanı olarak görecek mi?" sorusunu yanıtlayarak ABD'nin insanlığın tanıdığı "en büyük askeri güç" olduğunu, aradaki güç farkı nedeniyle iki ülkenin eşit şartlar altında savaşamayacağını vurguladı.

Venezuela'nın yaklaşık 200 yıl önce Simon Bolivar'ın liderliğinde başka ülkeleri İspanyol İmparatorluğu'ndan kurtarmak ve barış getirmek için sınır dışına savaşa gittiğine işaret eden Gutierrez, Venezuela'da barışçıl ve insancıl bir düzenin hüküm sürdüğünü dile getirdi.

Gutierrez, ABD ile girilecek olası bir çatışmada bildikleri savaş yöntemlerinin etkisiz kalacağını belirterek Venezuela halkının dirayetine güvendiklerini, milyonlarca kişinin temel savunma öğrenmek için kayıt yaptırdığını aktardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun her zaman "ABD'nin Venezuela topraklarına girmesi ihtimali konusunda uyarıda bulunduğunu" anımsatan Gutierrez, ülkeye saldırmaları durumunda zarar görmeden çıkmalarının söz konusu olmayacağını ifade etti.

Gutierrez, Latin Amerika ülkelerinin, ABD saldırısı durumunda birlik haline geleceği yorumunu yaptı.

"ABD'nin işgal planı olduğundan şüphe duymuyoruz"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "ordunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğu" ifadesine ilişkin değerlendirmede bulunan Gutierrez, "ABD'nin bir işgal planı olduğundan şüphe duymadıklarını" söyledi.

Büyükelçi, ülkedeki Bolivarcı devrimle Venezuela halkının doğal kaynakların hakimiyetini tekrar kazandığını ve o zamandan beri ABD ile problemli bir süreç yaşandığını dile getirerek Venezuela'nın ilk günden beri savunma stratejilerine sahip olduğunu belirtti.

Gutierrez, petrol kaynaklı gelirin "Venezuela'nın menfaatine kullanılması ve kaynakların ABD'ye aktarılmaması" nedeniyle sorun yaşandığını anlattı.

ABD'nin kendilerini 100 yıl boyunca "kendi arka bahçesi" olarak gördüğünü söyleyen Gutierrez, "Körfez bölgesinden bir petrol yüklü geminin Houston'daki bir rafineriye ulaşması 43-48 gün arası sürüyor. Ancak aynı şekilde bir petrol gemisinin aynı rafineriye Venezuela'dan ulaşması 6 gün kadar kısa bir süre alıyor. Dolayısıyla biz onlar için aslında mükemmel bir hedefiz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu trafiği ve kara para iddiaları

Büyükelçi Gutierrez, Tren de Aragua suç örgütüne bağlı birimlerin Venezuela'da uyuşturucu ticaretiyle ilişkili suçlara karıştığının ve çok ciddi suçlar işlediğinin altını çizdi.

ABD'nin Tren de Aragua'yı "adeta terör örgütü ilan ettiğini" ve konuyu sürekli gündeme getirdiğini kaydeden Gutierrez, "Aslında bunun ardında yatan amaç hiçbir zaman uyuşturucuyla mücadele değil. Bu daha çok ülkelerimizi işgal etmek için kullandığı bir argüman." diye konuştu.

Gutierrez, "en büyük uyuşturucu örgütleri ve mafyalarının ABD'de bulunduğunu" iddia ederek "Tüm dünya şunun da farkında ki, uyuşturucudan elde edilen kara para, Latin Amerika ülkelerinde aklanmıyor. Bunların hepsi yine ABD'de, Avrupa ülkelerinde aklanıyor." dedi.

Uyuşturucu trafiği probleminin bir ucundaki ABD'nin "en büyük tüketici", Kolombiya'nın ise "en büyük üretici" olduğunu ileri süren Gutierrez, kendilerinin de içinde olduğu komşu ülkelerin bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Venezuela, ABD ile müzakereye açık

Washington yönetiminin, Maduro'nun gönderdiği mektuptaki görüşme çağrısını reddetmesinin ilişkileri nasıl etkilediği hakkındaki soruyu cevaplayan Gutierrez, "Biz bunu geri dönüşü olmayan bir durum olarak görmüyoruz." diye konuştu.

Gutierrez, diyalog çağrısının temelinde Venezuela halkı ile Kuzey Amerika halkı arasındaki sevgi bağları olduğunu söyleyerek, ABD halkıyla düşman olmadıklarını ancak sömürgeci düzene karşı olduklarını vurguladı.

"Kapılarımız her zaman diyaloğa ve barışa açık. Savaş gemilerini, denizaltılarını ABD kıyılarına konuşlandıran bizler değiliz. Tam tersi, ABD bizim kıyılarımıza savaş unsurlarını konuşlandırdı. Dolayısıyla burada mağdur taraf biziz." ifadelerini kullanarak eşitlik ilkesi çerçevesinde yapılabilecek her türlü müzakereye açık olduklarını sözlerine ekledi.