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Venezuela Muhalefet Lideri Gonzalez, Arjantin ve Uruguay'ı Ziyaret Etti

Venezuela Muhalefet Lideri Gonzalez, Arjantin ve Uruguay'ı Ziyaret Etti
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Venezuela'da yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri için muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez, Arjantin ve Uruguay'da ikili görüşmelerde bulundu. Arjantin Devlet Başkanı Milei ile görüşerek demokratik değerlere olan bağlılıklarını vurguladı. Uruguay'da ise seçim sonuçlarının lehine olduğuna dair ifadeler duydu.

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'te düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde muhalefet koalisyonu adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Arjantin ve Uruguay'a ziyarette bulundu.

Gonzalez, Latin Amerika turu kapsamında ilk olarak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile başkent Buenos Aires'te bir araya geldi.

Gonzalez ile Milei, Arjantin Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada önünde toplanan çok sayıda Venezuelalıyı selamladı.

Devlet Başkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, "Bu toplantı, Arjantin'in bölgede demokratik değerlerin ve özgürlüğün savunulmasına olan bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Arjantin, Maduro rejiminin adaletsizlikleri ve suiistimalleri karşısında sessizliğin suç ortağı olmayacaktır. Bizim tutumumuz nettir: Tüm Venezuelalılar için özgürlük, adalet ve demokrasi." ifadelerine yer verildi.

Gonzalez, seyahatinin ikinci durağında, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle ile başkent Montevideo'da görüştü.

Uruguay Dışişleri Bakanı Omar Paganini, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Gonzalez'i, Venezuela'da temmuz ayında yapılan seçimlerin gerçek galibi olarak gördüklerini belirtti.

"Venezuela'nın seçilmiş başkanı Gonzalez"

Paganini, "28 Temmuz'da yapılan seçimleri kazandığı giderek daha da netleşiyor. Seçim tutanakları da bunu gösteriyor. Kimse bunu inkar edemedi. Venezuela'nın seçilmiş başkanı Gonzalez'tir. Bundan şüphemiz yok. Ne yazık ki diktatörlük bunu görmek istemiyor." dedi.

Venezuela muhalefet lideri Gonzalez, Uraguay ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, devlet başkanlığını devraldıklarında ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını söyledi.

Uruguay Devlet Başkanı Lacalle'ye Venezuela'ya gösterdiği dayanışma için teşekkür eden Gonzalez, "Sizlere bir umut mesajı bırakmak istiyorum. Venezuela'mızı kurtaracağız ve bunu başaracağız. Demokrasinin iyileşmesiyle birlikte tüm siyasi, sivil ve askeri tutukluların özgürlüğünü de geri vereceğiz" diye konuştu.

Gonzalez'in ziyaretlerine Panama ve ABD turlarıyla devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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