Venezuela Seyrüsefer ve Ticaret Özgürlüğünü Korumaya Yönelik Yasa Çıkardı

KARAKAS, 24 Aralık (Xinhua) -- Venezuela, ABD'nin Karayipler'de Venezuela petrolünü taşıyan gemilere el koymasından ardından, seyrüsefer ve ticaret özgürlüğüne korsanlık ve abluka gibi yasadışı uluslararası eylemlere karşı güvence ve koruma sağlamayı amaçlayan yasayı meclisten geçirdi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, salı günü yapılan oylamanın ardından "Seyrüsefer ve Ticaret Özgürlüğüne Korsanlık, Abluka ve Diğer Uluslararası Yasadışı Eylemlere Karşı Güvence Yasası'nın" kabul edildiğini söyledi.

Yasa, ABD'nin açık denizlerde Venezuela petrolü taşıyan gemileri el koymasının ardından düzenlenen olağanüstü oturumda acil prosedürler kapsamında kabul edildi. Yasada, korsanlık ve abluka olarak tanımlanan eylemleri teşvik edenlere ve finanse edenlere 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasanın, Venezuela'nın ticari ve siyasi ilişkilerini, ABD'nin tehditlerinden korumayı hedeflediği kaydedildi.

Ulusal Meclis, pazartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ulusal egemenliği savunmaya yönelik sunduğu tasarıyı ilk oturumda onaylamıştı.