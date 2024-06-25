Venezuela, Kolombiya ile barış müzakerelerine destek veriyor

Venezuela hükümeti, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinden oluşan "Segunda Marquetalia (SM)" ile Kolombiya hükümetinin barış müzakerelerine yeniden başlamasını desteklediğini bildirdi.

Venezuela hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, eski FARC liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu Segunda Marquetalia ile yeniden barış masasına oturan Kolombiya hükümeti tebrik edildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun başında olduğu hükümete tam desteğini ifade ediyor ve barış görüşmelerine başlanmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verildi.

Kolombiya hükümetini temsilen barış görüşmelerine katılan Barış Yüksek Komiseri Otty Patino da Venezuela hükümetine teşekkür ederek, "Müzakerelere ev sahipliği yapan Venezuela'nın, bu vesileyle Latin Amerika ve Karayipler'in barış, birlik ve refahı için güçlü şekilde çalışmaya devam etmesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya-Venezuela sınırının güvenli hale getirilmesi için iki ülkenin müşterek çalışmasının önemini hatırlatan Patino, "İki kardeş halk arasında yeni bir kardeşlik sürecini başlatmalıyız ve bu anlamda sınır bölgelerinde barışın hakim olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya gelen hükümet ve Segunda Marquetalia heyetleri, 29 Haziran'a kadar barış müzakerelerinde bulunacak.