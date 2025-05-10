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Venezuela İçişleri Bakanı Cabello'dan Kolombiya'ya Uyuşturucu İddiası

Venezuela İçişleri Bakanı Cabello'dan Kolombiya'ya Uyuşturucu İddiası
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Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Kolombiya hükümetinin koka ve marihuana ekimini teşvik ettiğini iddia etti ve bu durumu eleştirdi. Cabello, Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılığı sorununa odaklanması gerektiğini vurguladı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Kolombiya hükümetinin koka ve marihuana ekimini teşvik ettiğini iddia etti.

Başkent Karakas'ta katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulunan Cabello, Kolombiya hükümetinin koka ve marihuana ekimini bir endüstri haline getirdiğini öne sürdü.

Cabello, "Kolombiya'da bugüne kadarki hükümetler, bu mevcut hükümet de dahil koka yaprağı ve marihuana yetiştiriciliğini teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya'daki barış sürecinin, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Başkan Nicolas Maduro'nun desteği olmadan başarıya ulaşamayacağını ileri süren Cabello, "Bizim amacımız komşumuz Kolombiya'ya yardımcı olmak. Ancak onlar Venezuela'nın iç işlerine karışmak yerine kendi topraklarındaki uyuşturucu kaçakçılığı, suç ve kiralık katillerle ilgilenmeli. ABD'nin söylemlerini tekrar eden açıklamalar duyuyoruz." yorumunda bulundu.

Venezuela lideri Maduro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, komşu ülke Kolombiya'nın sınır hattında uyuşturucu kaçakçılığı, şiddet ve silahlı gruplarla mücadele konusunda Venezuela ile işbirliği yapmadığını söylemişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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