Venezuela, İbero-Amerikan Zirvesi'nde Yaptırımların Kaldırılması Çağrısında Bulundu

KARAKAS, 24 Mart (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil 28. İbero-Amerikan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Dışişleri Bakanları toplantısında ülkesinin, halkını etkileyen yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Cumartesi günü düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinden bir gün önce gerçekleşen Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde konuşan Gil, Venezuela devletine ait Venezolana de Television'a açıklamalarda bulundu.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın, BM Şartı'nın temel ilkelerine saygıyı teşvik ettiğini söyleyen yetkili, ülkesinin Venezuela halkını etkileyen yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Gil, "Kınama istedik ve bu oybirliğiyle belgelere yansıdı. Bu zirve tek taraflı zorlayıcı önlemlerin kullanılmasını kınıyor" dedi.

Gil, Venezuela'nın ayrıca İspanya ve Portekiz hükümetleri aracılığıyla Avrupa Birliği'nden "Venezuela halkına yönelik her türlü tek taraflı zorlayıcı önlemlerin kesin olarak durdurulması ve yürürlükten kaldırılması" talebinde bulunduğunu söyledi.

Gil, İbero-Amerikan ülkeleri için temel güçlüklerin "eşitsizlikle mücadele" ve zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurumu daraltmak olduğunu vurguladı.