Karakas, Venezuela'yı ABD Toprağı Olarak Gösteren Haritayı Reddetti

Güncelleme:
Venezuela hükümeti, Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve Venezuela'yı ABD toprağı olarak gösteren değiştirilmiş haritayı reddetti. Hükümet, ülkenin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

KARAKAS, 21 Ocak (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve Venezuela'yı ABD toprağı olarak gösteren değiştirilmiş haritayı reddetti.

İçişleri, Adalet ve Barış Bakanlığı salı günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ulusal Hükümet, Cumhuriyet'in Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olduğunu ve öyle kalacağını yeniden teyit eder" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, söz konusu görselin yapay zeka kullanılarak değiştirilmiş bir Amerika kıtası haritası içerdiğini ve bu haritada Venezuela, Grönland ve Kanada'nın ABD topraklarıymış gibi gösterildiğini belirtti.

