Venezuela Hükümetinden ABD'ye Maduro Planı: Washington Reddetti

Associated Press'e (AP) konuşan kaynaklara göre, Venezuela hükümeti yetkililerinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kademeli şekilde görevden ayrılmasına ilişkin planı ABD'ye sunduğu ancak Washington yönetiminin bu teklife sıcak bakmadığı iddia edildi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan eski bir ABD federal hükümet yetkilisine göre, söz konusu plan, Maduro'nun 3 yıl içinde görevden çekilmesini ve yetkilerini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e devretmesini öngörüyor.

Plan kapsamında Rodriguez'in, Maduro'nun Ocak 2031'e kadar sürecek görev süresini tamamlayacağını belirten yetkili, Rodriguez'in yeniden seçimlere katılmayacağını da aktardı.

Yetkili, Beyaz Saray'ın, Maduro'nun yerini yardımcısı Rodriguez'in almasının yönetimde köklü değişim yaratmayacağı görüşünde olduğunu, bu nedenle planı reddettiğini öne sürdü.

Maduro ve Rodriguez iddiaları yalanladı

Konuya ilişkin televizyon programında konuşan Maduro, yardımcısı Rodriguez'in kendisinin yerine geçeceğine dair iddiaları "Venezuela halkını bölme girişimi" olarak nitelendirerek yalanladı.

Rodriguez de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaları "yalan haber" olarak tanımladı ve bu tür haberlerin, Venezuela halkına karşı yürütülen "psikolojik savaşın" parçası olduğunu belirtti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil, operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini de duyurmuştu.

Maduro da bu adımlara karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.