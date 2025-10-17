Haberler

Venezuela Hükümetinden ABD'ye Maduro Planı: Washington Reddetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela hükümetinin Devlet Başkanı Maduro'nun görevden ayrılması için önerdiği plan, ABD yönetimi tarafından kabul edilmedi. Maduro ve yardımcısı Rodriguez, kendilerine yönelik iddiaları yalanladı.

Associated Press'e (AP) konuşan kaynaklara göre, Venezuela hükümeti yetkililerinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kademeli şekilde görevden ayrılmasına ilişkin planı ABD'ye sunduğu ancak Washington yönetiminin bu teklife sıcak bakmadığı iddia edildi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan eski bir ABD federal hükümet yetkilisine göre, söz konusu plan, Maduro'nun 3 yıl içinde görevden çekilmesini ve yetkilerini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e devretmesini öngörüyor.

Plan kapsamında Rodriguez'in, Maduro'nun Ocak 2031'e kadar sürecek görev süresini tamamlayacağını belirten yetkili, Rodriguez'in yeniden seçimlere katılmayacağını da aktardı.

Yetkili, Beyaz Saray'ın, Maduro'nun yerini yardımcısı Rodriguez'in almasının yönetimde köklü değişim yaratmayacağı görüşünde olduğunu, bu nedenle planı reddettiğini öne sürdü.

Maduro ve Rodriguez iddiaları yalanladı

Konuya ilişkin televizyon programında konuşan Maduro, yardımcısı Rodriguez'in kendisinin yerine geçeceğine dair iddiaları "Venezuela halkını bölme girişimi" olarak nitelendirerek yalanladı.

Rodriguez de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaları "yalan haber" olarak tanımladı ve bu tür haberlerin, Venezuela halkına karşı yürütülen "psikolojik savaşın" parçası olduğunu belirtti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil, operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini de duyurmuştu.

Maduro da bu adımlara karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.