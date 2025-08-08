Venezuela Hükümeti'nden ABD'ye Sert Tepki: '50 Milyon Dolarlık Ödül Siyasi Propaganda'

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Adalet Bakanı'nın Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yönelik bilgi verenlere 50 milyon dolar ödül teklifini, 'kaba bir siyasi propaganda operasyonu' olarak değerlendirerek kınadı.

KARAKAS, 8 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgileri verenlere 50 milyon ABD doları ödül verileceği yönündeki açıklamasını kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, bu eylemi "kaba bir siyasi propaganda operasyonu" olarak nitelendirdi.

Bakan perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu teklifin hukuki ve ahlaki dayanaktan yoksun olduğunu ve ABD ile Venezuela'daki aşırı sağın siyasi çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

ABD'nin gizli operasyonlarını ve istikrarı bozucu komplolarını defalarca kınadıklarını hatırlatan Gil, bu komploların çoğunun ülkenin güvenlik kurumları tarafından bertaraf edildiğini söyledi.

Gil, "Bu acınası 'sözde ödül' şimdiye kadar gördüğümüz en anlamsız sis perdesidir" diyerek, bu hamleyi ABD'nin gerçek iç sorunlarından dikkati başka yöne çekmeyi amaçlayan bir medya manevrası olarak değerlendirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
