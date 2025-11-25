Haberler

Venezuela Hükümeti, ABD'nin Terör Örgütü Tanımlamasını Reddetti

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Cartel de los Soles'i terör örgütü olarak tanımlamasını 'çirkin bir yalan' olarak nitelendirerek, ABD'nin yasadışı müdahale politikalarını eleştirdi.

KARAKAS, 25 Kasım (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "hayali" Cartel de los Soles'i terör örgütü olarak tanımlamasını reddettiklerini açıkladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'in pazartesi günü sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada söz konusu hamle "çirkin bir yalan" olarak kınanırken, ABD'nin "Venezuela'ya karşı meşru olmayan ve yasadışı bir müdahaleyi" haklı göstermek için bunu bahane olarak kullandığı vurgulandı.

ABD hükümetine söz konusu saldırı ve tehdit politikasını düzeltme çağrısında bulunulan açıklamada, Venezuela halkının, barışı ve ülkenin en yüksek çıkarlarını nasıl koruyacağının farkında olduğu belirtildi.

Rubio 16 Kasım'da yaptığı açıklamada Cartel de los Soles'i 24 Kasım'dan itibaren Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlamayı planladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
