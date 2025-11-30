Venezuela Hükümeti ABD'nin Hava Sahası Açıklamasını Kınadı

KARAKAS, 30 Kasım (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Venezuela hava sahasının tamamen kapalı olduğuna" ilişkin açıklamasını kınadı. Bu adımı ülkenin hava sahasının egemenliğini etkilemeye çalışan bir ABD tehdidi olarak niteleyen hükümet, açıklamayı "Venezuela halkına karşı yapılan aşırı, yasadışı ve haksız bir başka saldırı" diye değerlendirdi.

Yapılan resmi açıklamada, Washington'un Venezuela'ya sınır ötesi yargı yetkisi uygulama girişimi reddedilirken, ABD'nin bu hamlesinin Venezuela'nın ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.

İki ülke arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu kaçakçıları ve insan tacirleri, Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu lütfen dikkate alınız" ifadesini kullandı.

Karakas açıklamasında, ABD'nin bu hamlesinin BM Antlaşması'nda yasaklanan güç kullanımına ilişkin açık bir tehdit anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, 1944 Chicago Sözleşmesi uyarınca her ülkenin kendi toprakları üzerindeki hava sahasında münhasır egemenlik hakkına sahip olduğu vurgulanarak, Venezuela'nın hiçbir yabancı gücün emir, tehdit veya müdahalesini kabul etmeyeceği ifade edildi.

Uluslararası toplumdan bu tür saldırganlık eylemlerinin kesin şekilde reddedilmesi istenirken, Venezuela'nın yasalara uygun ve onurlu şekilde yanıt vereceği vurgulandı.