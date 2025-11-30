Haberler

Venezuela Hükümeti ABD'nin Hava Sahası Açıklamasını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin hava sahasının tamamen kapalı olduğu yönündeki açıklamasını kınadı. Açıklama, Venezuela'nın ulusal egemenliğine bir tehdit olarak değerlendirildi ve Washington'un yargı yetkisi iddiaları reddedildi.

KARAKAS, 30 Kasım (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Venezuela hava sahasının tamamen kapalı olduğuna" ilişkin açıklamasını kınadı. Bu adımı ülkenin hava sahasının egemenliğini etkilemeye çalışan bir ABD tehdidi olarak niteleyen hükümet, açıklamayı "Venezuela halkına karşı yapılan aşırı, yasadışı ve haksız bir başka saldırı" diye değerlendirdi.

Yapılan resmi açıklamada, Washington'un Venezuela'ya sınır ötesi yargı yetkisi uygulama girişimi reddedilirken, ABD'nin bu hamlesinin Venezuela'nın ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.

İki ülke arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Tüm havayolları, pilotlar, uyuşturucu kaçakçıları ve insan tacirleri, Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu lütfen dikkate alınız" ifadesini kullandı.

Karakas açıklamasında, ABD'nin bu hamlesinin BM Antlaşması'nda yasaklanan güç kullanımına ilişkin açık bir tehdit anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada, 1944 Chicago Sözleşmesi uyarınca her ülkenin kendi toprakları üzerindeki hava sahasında münhasır egemenlik hakkına sahip olduğu vurgulanarak, Venezuela'nın hiçbir yabancı gücün emir, tehdit veya müdahalesini kabul etmeyeceği ifade edildi.

Uluslararası toplumdan bu tür saldırganlık eylemlerinin kesin şekilde reddedilmesi istenirken, Venezuela'nın yasalara uygun ve onurlu şekilde yanıt vereceği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.