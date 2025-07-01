Venezuela Hükümeti, ABD'deki Göçmen Ailelerin Ayrılmasını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela hükümeti, ABD'nin göçmen aileleri zorla ayırmasını kınayarak 18 çocuğun 'kaçırıldığını' ve ailelerine iade edilmesi gerektiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, bu uygulamanın insanlık suçu olduğunu belirtti.

KARAKAS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD'li yetkililer tarafından çok sayıda göçmen ailenin aile bireylerinin zorla birbirinden ayrılmasını kınadı.

Bolivarcı Birleşik Devrim Komutanlığı Başkanı Jorge Rodriguez pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 18 Venezuelalı çocuğun "kaçırılmasına" tepki göstererek bu çocukların derhal Venezuela'daki ailelerine iade edilmesini istedi.

Çok sayıda çocuğun sözde güvenli merkezlerde tutulduğunu, ebeveynlerininse suçlu muamelesi gördüğünü ve şiddete bile maruz kaldığını belirten Rodriguez, bazı yetişkinlerin herhangi bir suç işlememelerine rağmen El Salvador'daki Terör Hapishanesi'nde tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Rodriguez, ailesinden zorla ayrılan çocuklardan birinin henüz bir yaşında olduğunu vurgulayarak bebeğin ABD'de alıkonulduğunu, annesininse Venezuela'ya sınır dışı edildiğini belirtti.

Söz konusu uygulamayı "tarihte eşine az rastlanır bir barbarlık örneği" ve "insanlık suçu" diye niteleyen Rodriguez, ABD'yi Çocuk Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.

Rodriguez, "Durmayacağız, yapmamız gereken her şeyi yapacağız" diyerek çocukların geri dönüşünü sağlamak için tüm uluslararası ve çok taraflı mekanizmalara başvuracaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti

Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.