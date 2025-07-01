Venezuela Hükümeti, ABD'deki Göçmen Ailelerin Ayrılmasını Kınadı

KARAKAS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, ABD'li yetkililer tarafından çok sayıda göçmen ailenin aile bireylerinin zorla birbirinden ayrılmasını kınadı.

Bolivarcı Birleşik Devrim Komutanlığı Başkanı Jorge Rodriguez pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, 18 Venezuelalı çocuğun "kaçırılmasına" tepki göstererek bu çocukların derhal Venezuela'daki ailelerine iade edilmesini istedi.

Çok sayıda çocuğun sözde güvenli merkezlerde tutulduğunu, ebeveynlerininse suçlu muamelesi gördüğünü ve şiddete bile maruz kaldığını belirten Rodriguez, bazı yetişkinlerin herhangi bir suç işlememelerine rağmen El Salvador'daki Terör Hapishanesi'nde tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Rodriguez, ailesinden zorla ayrılan çocuklardan birinin henüz bir yaşında olduğunu vurgulayarak bebeğin ABD'de alıkonulduğunu, annesininse Venezuela'ya sınır dışı edildiğini belirtti.

Söz konusu uygulamayı "tarihte eşine az rastlanır bir barbarlık örneği" ve "insanlık suçu" diye niteleyen Rodriguez, ABD'yi Çocuk Hakları Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.

Rodriguez, "Durmayacağız, yapmamız gereken her şeyi yapacağız" diyerek çocukların geri dönüşünü sağlamak için tüm uluslararası ve çok taraflı mekanizmalara başvuracaklarını söyledi.