Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi

Güncelleme:
Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini 'uzun, verimli ve nazik' olarak tanımladı. İki lider, ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda görüş alışverişinde bulundu.

Trump, Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını belirtmişti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

