Venezuela Geçici Devlet Başkanı: ABD'yle Farklılıklarımızı Diplomasiyle Çözüme Kavuşturacağız

Güncelleme:
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesinin ABD ile olan anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözme niyetini açıkladı ve ulusal birliği sağlamak için yurtiçinde diyalog çağrısı yaptı.

KARAKAS, 26 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'yle farklılıklarını diplomatik kanallar yoluyla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Rodriguez pazar günü Venezuela'nın kuzeydoğusundaki Puerto La Cruz rafinerisinde petrol işçileriyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada hükümet olarak Washington'la uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları Bolivarcı diplomasi diye nitelediği "yüz yüze" yöntemle ele alacaklarını söyledi.

Rodriguez, "Korkmuyoruz, çünkü halk olarak birleşmemiz gereken şey, bu ülkede barış ve istikrarı güvence altına almaktır" dedi.

3 Ocak'ta ABD güçlerinin başkent Karakas'a saldırı düzenleyip Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini zorla alıkoymasına da değinen Rodriguez, bir Güney Amerika ülkesi başkentine yabancı bir güç tarafından askeri saldırı düzenlenebileceğinin, akıllarından hiç geçmediğini belirtti.

Ulusal birlik çağrısı yapan Rodriguez, Venezuelalılara iç farklılıklarını yurtiçinde yabancı müdahale olmadan yürütülecek siyasi diyalog yoluyla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Rodriguez, "Washington'ın Venezuela'daki politikacılara talimat vermesinden bıktık. Venezuela farklılık ve çatışmalarını kendi çözmelidir" dedi.

