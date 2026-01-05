Venezuela'dan Maduro'nun Kaçırılmasının Ardından ABD ve Küba Açıklamaları: Trump'a "İşbirliği" Çağrısı, Küba'ya Teşekkür

(ANKARA) - Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçleri tarafından kaçırılmasının ardından "Washington yönetimini işbirliğine" davet etti. Venezuela Hükümeti, ABD saldırısında "32 Kübalı savaşçının hayatını kaybettiği" açıkladı.

"Dünyaya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj paylaşan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesinin "dış tehditlerden arınmış bir yaşam arzusunda olduğunu" belirterek, ABD ile "dengeli ve saygılı ilişkilere geçişe öncelik vermek istediklerini" kaydetti.

Rodriguez, Venezuela'nın barış ve huzur içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineledi. Küresel barışın, "öncelikle her ulusun kendi içindeki barışın garanti altına alınmasıyla inşa edileceğine inandıklarını" belirten Rodriguez, "ABD ve Venezuela arasında, ayrıca Venezuela ile bölge ülkeleri arasında egemen eşitlik ve iç işlerine karışmama temelinde dengeli ve saygılı uluslararası ilişkilere öncelik veriyoruz. Bu ilkeler, dünyanın geri kalanıyla yürüttüğümüz diplomasiye rehberlik etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Trump'a "Bölgemiz savaşı değil, barış ve diyaloğu hak ediyor" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Rodriguez, "Başkan Trump, halklarımız ve bölgemiz savaşı değil, barış ve diyaloğu hak ediyor. Bu her zaman Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mesajı olmuştur ve şu anda tüm Venezuela'nın mesajıdır" dedi.

Rodriguez, ABD hükümetini de uluslararası hukuk çerçevesinde, kalıcı toplumsal birlikteliği güçlendirecek ortak bir kalkınma gündemi üzerinde çalışmaya çağırdı.

Kendisini "Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Geçici Devlet Başkanı" olarak tanımlayan Rodriguez, açıklamasını "İnandığım ve hayatımı adadığım Venezuela budur. Tüm iyi Venezuelalıların bir araya gelebileceği bir Venezuela hayal ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Hükümetten Küba'ya "ölenlerin fedakarlığı iki ulusun bağlarını güçlendirdi" mesajı

Hükümet tarafından "Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti" başlığıyla yayımlanan resmi bildiride, 3 Ocak sabahı gerçekleşen ve "suç teşkil eden menfur bir saldırı" olarak nitelendirilen operasyon sırasında, "işbirliği ve savunma misyonları" kapsamında görev yapan "32 Kübalı savaşçının hayatını kaybettiği" belirtildi.

Hükümet açıklamasında, hayatını kaybeden askerlerin "egemen devletler arasındaki işbirliği çerçevesinde kurumsal koruma ve savunma görevlerini ifa ettiği" vurgulanarak, "Eylemleri cesaret, disiplin ve barış ile bölgesel istikrara olan sarsılmaz bağlılıkla öne çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rodriguez yönetimi ayrıca, Küba Devrimci Hükümeti'ne, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'e ve Raul Castro'ya dayanışma mesajı göndererek, "ölenlerin fedakarlığının iki ulus arasındaki tarihi kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini" belirtti.