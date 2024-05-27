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Venezuela Dışişleri Bakanı İsrail'in Filistin Kampına Saldırısını Kınadı

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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını belirtti. Gil, saldırının dehşet verici olduğunu ve uluslararası toplumun gözleri önünde soykırım yapıldığını vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Gil, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Refah kentinden gelen görüntülerin "dehşet verici" olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun gözleri önünde "soykırım" yapıldığını vurgulayan Gil, "Siyonist alçakların yol açtığı bir barbarlık. İsrail'in bombardımanı sonucu yine katledilen kadın ve çocukları gördük. Bu katliam, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) kayıtsızlığı altında devam ediyor. İnsanlığa karşı işlenen bu suçları bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz. Sorumlular yakalanmalı ve yargılanmalıdır. Dünyanın gözleri önünde eylem yapan bir Nazi rejimi var. Yeter artık! İsrail devletinin işlediği savaş suçları yargılanana kadar dünya artık güvenli bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Venezuela Filistin İsrail Refah Dünya Güncel Haberler

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