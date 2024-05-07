Üye Girişi
Haberler

Venezuela Dışişleri Bakanı İsrail'e Gazze saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi. Gil, İsrail'in sistematik ve yayılmacı politikasının bölgedeki barışı tehdit ettiğini belirtti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Gil, "Venezuela, 1 milyon 400 binden fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'a saldırıyı düzenleyen Siyonist İsrail devletini kategorik olarak kınıyor. Sistematik ve yayılmacı politikasını sürdüren İsrail, bölgedeki barışı tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Gil, Filistin devletinin egemenliğini ve haklı davasını "güçlü" şekilde desteklerini hatırlatarak, Filistinlilerin hukukunun korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığa karşı en büyük suçun Gazze Şeridi'nde işlendiğini belirten Gil, İsrail'in bombalamalarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada da İsrail'in, Refah'a düzenlediği saldırılar kınanarak Filistin devleti ve halkıya dayanışma içerisinde olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Venezuela İsrail Refah Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

En az atama yapılacak branşlar! Öğretmen atamalarında en az hangi branşlar atanacak? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı? 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title