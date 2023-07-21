Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini belirterek, bugün iki ülke arasında imzalanan karşılıklı yatırım teşviki anlaşması sayesinde ticaret ve yatırım alanlarında ilişkilerin ivme kazanacağını ve gelecekte yapılacak...

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediklerini belirterek, bugün iki ülke arasında imzalanan karşılıklı yatırım teşviki anlaşması sayesinde ticaret ve yatırım alanlarında ilişkilerin ivme kazanacağını ve gelecekte yapılacak yeni anlaşmalarla daha da güçleneceğini söyledi.

Konuk Bakan Gil, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasına Venezuela delegasyonunu ağırladıkları için Türkiye'ye teşekkür ederek başlayan Gil, "Nicolas Maduro adına Erdoğan hükümetine en içten, en kalbi selamlarımızı, sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Gil, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri çok daha ileri seviyeye taşımayı hedefledikleri belirterek, ülkesinin yakın bir sürede Türkiye'nin Latin Amerika'daki en önemli ortağı olacağını düşündüğünü vurguladı.

Enerji, turizm, eğitim, tarım, bilim, altyapı, petrol, petro-kimya ve gaz gibi bütün alanlarda Venezuela'nın kalkınmasının gerçekleşmesi için Türkiye'nin ülkesinin en önemli ortağı olduğunun altını çizen Gil, bu yıl iki ülkenin farklı teknik komisyonlarının projeleri üzerinde çalışacağı 4'ncü İşbirliği Çalışma Toplantısı düzenleneceğini söyledi.

Gil, bugün Türkiye ile Venezuela arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın imzalandığını belirterek, bunun iki ülke arasında ekonomik alanda imzalanan 3. anlaşma olduğunu dile getirdi.

Ticari ve ikili yatırım anlaşmalarının olduğunu aktaran Gil, "Bu anlaşmalar sayesinde Türk yatırımcılara Venezuela'da bir katkı ve garanti veriyoruz. Venezuelalılara da Türkiye'deki ortam için bir garanti ve katkı sunuyoruz. Bu sayede inanıyoruz ki, gerçekten burada genişleyen bir büyümeyi yatırım açısından her iki ülkede de sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gil, 2017'den bu yana Venezuela'da özellikle bütün Türk yatırımlarının gelişmeye başladığını vurgulayarak, Türkiye'nin gıda, ulaşım ve gübre gibi çok önemli alanlarda Venezuela ile kayda değer bir ticaret ile gıda ve petro-kimya alanında çok önemli bir işbirliği olduğunu söyledi.

Çok güçlü gelişmeler sağlandığını ve hizmet yatırımları yapıldığını kaydeden Gil, Türk şirketlerinin denizcilik ve havacılık taşımacılığıyla da önemli bir ivme yakaladığını, Türk Hava Yollarının (THY) sefer sayısının 7'den 8'e çıkacağını ifade etti.

Gil, "Türkiye'nin Latin Amerika'da stratejik ve jeopolitik olarak en önemli ortağı Venezuela'dır. Bununla birlikte işbirliği yapmaya çalışacağız." dedi.

"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Koruması Anlaşması"

Bugün imzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Koruması Anlaşması'nın" sunduğu fırsatlar ve somut sonuçlarına ilişkin soruya Gil, iki ülke için de çok önemli bir adım olduğunu, bu sayede Türk ve Venezuelalı şirketlerin karşılıklı bir şekilde gelişmesinin sağlanacağını söyledi.

2018'den bu yana Türkiye ve Venezuela'nın ticari anlaşmalar üzerine çalıştığının altını çizen Gil, bu süreçte imzalanan anlaşmalar sayesinde Türk mallarının Venezuela'da, Venezuela mallarının Türkiye'de satılabildiğini, yatırım anlaşması sayesinde de tüm yatırımların koruma altına alınacağını belirtti.

Gil, Türk sermayesinin Venezuela'ya, Venezuelalı yatırımcıların da Türkiye'ye geleceğini aktararak, "İstedikleri yatırım alanlarında, yatırımlarını yapabilecekler. Sadece ulusal kanunlar değil, uluslararası kanunlar tarafından da koruma altına alınmış olacaklar." dedi.

Gelecek süreçte başka bir toplantının daha düzenleneceğini kaydeden Gil, iki ülkenin ekonomi bakanlarının bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri yeni anlaşmalarla daha da güçlendireceğini ifade etti.

Yvan Gil, enerji sektöründe de önemli bir alan açıldığını belirterek, Türk şirketlerin bu alanda da çalışmalar yapabileceğini aktardı.

"Tahıl Anlaşmasının yenilenmesi gerek"

Konuk Bakan Gil, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sona ermesine ilişkin soru üzerine, Türkiye gibi Venezuela'nın da gıda güvenliği açısından bu konuya çok büyük önem atfettiğini söyledi.

Venezuela'nın bu konuyu bütün uluslararası platformlarda dile getirdiğini belirten Gil, Afrika kıtası başta olmak üzere tüm kıtalarda gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gil, uygun fiyatta gıdaya erişimin de sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Bu bölgeden çıkan tahıla dünyanın ihtiyacı var. O nedenle biz bu anlaşmanın yeniden ele alınmasını talep ettik. Bu ürünler hakikaten kimin ihtiyacı varsa onlara ulaşabilsin, bunlar sadece bir ticari mala ve pazara dönüşmesin. Çünkü bu özellikle de gıda güvensizliği olan ülkelere çok zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Birleşmiş Milletler'in (BM) eşgüdümünde çalışmaya devam etmek zorunda olduklarına dikkati çeken Gil, bu çerçevede anlaşmanın yenilenmesi talebinde bulunduklarını anlattı.

(Bitti)