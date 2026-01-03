ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, Halkla Sokağa İndi

(ANKARA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından halkla ve güvenlik güçleriyle sokağa çıktı. Cabello, "Onların provokasyonuna kanmayalım. Umutsuzluğa kapılmayalım. Tüm inancımızı koruyalım ve bu savaşın sonunda Venezuela halkı zafer kazanacaktır. ve bu saldırıların sonunda biz kazanacağız" dedi.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello halkla birlikte sokağa çıktı. TeleSUR TV'nin aktardığına göre Cabello, ABD'nin füze saldırılarını kınayarak halkı sükunet ve birliğe çağırdı.

Trump yönetiminin 28 hafta süren tehditlerinin ardından gerçekleşen saldırının halkta umutsuzluk yaratmayı amaçladığını, ancak etkilerinin kısmi kaldığını dile getiren Cabello, "Ülke tamamen sakin. Bombalar ve füzelerle amaçladıklarını kısmen başardılar. Kısmen diyorum çünkü halkın belki de korkakça, çılgınca tepki vereceğini umuyorlardı. Hayır. Korkaklar geçmişte kaldı. Bu halk ne yapması gerektiğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Saldırının Bolivarcı Devrime yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Saldırının devrim süreciyle ilgisi olmayanları da etkilediğini kaydeden Cabello, böylece tüm Venezuela'ya yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırı olduğunu söyledi. Asker ve polis güçlerinin halkla koordineli olarak barış ve huzuru sağlamak için ülkeye yayıldığını ifade eden Cabello, bir grup asker ve polisin gece ve sabahın erken saatlerinde Karakas'ta yoğun devriye gezileri yaptığını belirtti.

Siyasi Askeri Yüksek Komutanlığın liderliğine güven çağrısında bulunan Cabello, yurttaşları umutsuzluğa kapılmamaya ve "korkakça saldıran işgalci ve terörist düşmanın" eylemlerine fırsat vermemeye çağırdı. Bunun Venezuela halkının karşılaştığı ilk savaş olmadığını kaydeden Cabello, halkın her zaman zafer kazanacağına olan inancıyla zorlu koşullarda hayatta kalmayı başardığını vurguladı.

Cabello, uluslararası topluma saldırıya ilişkin açıklama yapma çağrısında bulunarak, "sivillerin katledilmesi ve yerleşim bölgelerinin bombalanması karşısında sessiz kalan örgüt ve kurumların suç ortağı olacağını" söyledi.

Ülkenin "tamamen sakin" olduğunu dile getiren Cabello, şehri güvence altına almak için yorulmadan çalışanlara teşekkür etti. Cabello, ülkedeki siyasi örgütlere ortak açıklama yapma ve "sürekli tetikte olma" çağrısı yaptı. Cabello, "Onların provokasyonuna kanmayalım. Umutsuzluğa kapılmayalım. Tüm inancımızı koruyalım ve bu savaşın sonunda Venezuela halkı zafer kazanacaktır. ve bu saldırıların sonunda biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.