Venezuela Dışişleri Bakanı: Brezilya ile İlişkilerimiz İstikrarlı Şekilde İlerliyor

KARAKAS, 22 Mart (Xinhua) - Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Venezuela- Brezilya ilişkilerindeki yeni aşamanın "istikrarlı bir şekilde ilerlediğini" söyledi.

Gil, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile görüşmesinin ardından Salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görüşmeyi "mükemmel" diye nitelendirdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığına göre ise, Gil ve Vieira ikili ilişkilerin "normalleşmesi" yönünde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı ve iki ülke sınırı boyunca sağlık alanında işbirliğini ele aldı.

Görüşmede ayrıca, öncelikleri belirlemek ve üst düzey ziyaretlerin önünü açmak üzere dışişleri bakan yardımcıları arasında yapılması planlanan toplantı da ele alındı.

İki ülke arasındaki ilişkiler Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığı döneminde (2019-2022) kötüleşmişti.

Brezilya'nın mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, komşu ülkeyle ilişkileri düzeltmek için çalışıyor.