Venezuela Dışişleri Bakanı: ABD Yaptırımları Nedeniyle 232 Milyar Dolar Zarara Uğradık

CARACAS, 1 Mart (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD yaptırımlarının Venezuela'yı yaklaşık 232 milyar ABD doları tutarında zarara uğrattığını söyledi.

Salı günü BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. olağan toplantısında konuşan Gil, ABD tarafından uygulanan ve tek taraflı zorlayıcı tedbirler olarak da bilinen yaptırımların "insanlığa karşı bir suç" olduğunu ve Venezuelalı yetkililer tarafından üç yıl önce Uluslararası Ceza Divanı'nda kınandığını söyledi.

Gil, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen oturumda "Ülkem 927 tek taraflı zorlayıcı tedbirin ve diğer suç teşkil eden, yasadışı, doğrudan ve dolaylı hükümlerin hedefi olmuştur" diye konuştu.

Yaptırımların "uluslararası hukuku alenen ihlal ederek rejim değişikliğini zorlamayı" amaçladığını belirten Gil, bunların başarısız olduğunu kaydetti.

Gil "hegemonyacı ülkelerin", kendi "yayılmacı hedeflerini" paylaşmayan tüm ülkelere ve kişilere karşı yaptırımları "siyasi ve ekonomik silah" olarak kullandığını belirtti.

Venezuela Dışişleri Bakanı ayrıca insan hakları konularında uygulanan "siyasallaştırma ve çifte standartları" da kınadı.

Gil, Venezuela'nın "devletlerin egemenlik ve iç işlerine karışmama ilkelerine saygı duyarak" insan haklarını güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.