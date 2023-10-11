KARAKAS, 11 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela'ya karşı "çok cepheli saldırganlık" politikası yürüttüğünü ifade etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı: Abd, Venezuela'ya Karşı Çok Cepheli Saldırganlık Politikası Yürütüyor

KARAKAS, 11 Ekim (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela'ya karşı "çok cepheli saldırganlık" politikası yürüttüğünü ifade etti.

Gil, Salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi 139. oturumunda yaptığı konuşmada, "Venezuela, ülkenin haklarını ihlal etmek isteyen yabancı güçlerin daimi tehdidi altında" dedi.

Bakan, ABD'nin Güney Amerika ülkesine yönelik tutumunun, ülke halkının haklarını "olumsuz" etkilediğini söyledi.

Gil, ABD ve diğer ülkelerin Venezuela'ya karşı 930'dan fazla "kısıtlayıcı veya cezalandırıcı" tedbir aldığını hatırlattı.

Bakan, söz konusu tedbirlerin, devletin Venezuela halkının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için gerekli kaynak ve hizmetleri elde etme kapasitesini büyük ölçüde azalttığı uyarısında bulundu.