Venezuela Devlet Başkanı Maduro, UCM Başsavcısı Karim Han ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han ile bir araya geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han ile bir araya geldi.

Maduro, UCM Başsavcısı Han'ı heyetiyle beraber başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

Twitter hesabından Han ile çekilen fotoğrafına yer veren Maduro, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Karim Han ile çalışma toplantısında bir araya geldik. UCM ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nda şu ana kadar kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdik. UCM ile çalışma mekanizmalarını genişletmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

UCM ile yapılan toplantıya, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile Başsavcı Tarek Saab da katıldı.

Görüşmenin ardından Venezuela makamlarından yapılan açıklamada, "Venezuela'da insan haklarının korunması için elde edilen kazanımlar ve Venezuela hükümeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

UCM ile Venezuela hükümeti arasında 4 Kasım 2021'de ülkedeki insanlığa karşı suç iddialarının soruşturulmasına ilişkin işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Kan, 7 Haziran'da ise Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile başkent Bogota'da bir araya gelmişti.