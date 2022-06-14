Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle "petrol piyasasını" görüştü - Haberler

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle "petrol piyasasını" görüştü

AA - Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, OPEC Genel Sekreteriyle 'petrol piyasasını' görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için gerekli çözümleri bulma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için gerekli çözümleri bulma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında OPEC Genel Sekreteri Gays ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Gays ile tatmin edici bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Maduro, tüm dünyada petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için gerekli mekanizmaları bulma konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Venezuela Devlet Başkanı Maduro günün erken saatlerinde Kuveyt Başbakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bir araya gelmişti.

Büyük bir petrol rezervine sahip Venezuela devletinin petrol ve doğal gaz şirketi PDVSA, başta ABD olmak üzere uluslararası arenada birçok ülkenin ekonomik yaptırımlarına maruz durumda.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi haziran ayının başlarında, Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olması umuduyla uzun süreden sonra Venezuela petrolünün yeniden Avrupa'ya akışına yeşil ışık yaktı.

Aynı zamanda OPEC de şubat ayından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle petrol talebinde yaşanan düşüşü canlandırma sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

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