Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'yı kabul etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ile bir araya geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ile bir araya geldi.

Devlet kanalı VTV, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla Leyva'nın başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Maduro ile görüştüğünü bildirdi.

Maduro, görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Kardeş Kolombiya Cumhuriyeti ile iki ülke ilişkilerinin ilerlemesini ele aldık. Her iki halkın da iyiliği için yeniden kurulan ilişkilerimizin gelişmesi için gösterilen ilgiye teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan kısa açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Gustavo Petro'nun daveti üzerine 25 Nisan'da Bogota'da gerçekleştirilecek olan Venezuela'daki siyasi süreçle ilgili uluslararası konferansın hazırlık toplantısını ele aldık." ifadesine yer verildi.

Leyva, 15 Nisan'daki açıklamasında, Venezuela'daki durumu ele almak üzere ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin katılacağı uluslararası bir zirve düzenleneceğini bildirmişti.

Kolombiya'dan müzakerelere destek

Petro, 7 Ağustos'ta iktidara gelmesinden bu yana mevkidaşı Maduro ile 4 kez bir araya gelmiş ve muhalefet ile iktidar arasında muhtemel müzakereleri desteklediğini söylemişti.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son Kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme kat edilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, çeşitli dönemlerdeki açıklamasında, muhalefet ile müzakerelere dönmeye sıcak bakmadığını, ülkesinin uluslararası bankalarda el konulan kaynaklarının henüz teslim edilmediğini belirtmişti.