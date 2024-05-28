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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı 'katliam' olarak nitelendirdi. Maduro, ABD ve AB'yi tepki göstererek, bu katliamı durdurmak için hiçbir şey yapmadıklarını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

Maduro, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını belirtti.

ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösteren Maduro, "ABD ve AB, ellerindeki güce rağmen bu katliamı durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Bana göre onlar, bu cinayetlerin suç ortaklarıdır." ifadesini kullandı.

"Soykırım sessizliği"

Maduro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını tanımadığını vurgulayarak, "Müslüman ve Hristiyan çocukları bombalıyor, hukuk onun umrunda değil. Netanyahu, bu çağın Herodes'idir. ABD ne yapıyor? Peki Avrupa ne diyor? Sessiz kalıyorlar. Soykırım sessizliği... Hitler zamanından bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan biri yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Herodes kimdir?

Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Kral Herodes, İsa peygamberin doğum haberini alınca tahtını korumak için Beytüllahim'de 2 yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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