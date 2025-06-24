Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Dünya Liderlerine "Barış Zirvesi" Çağrısı

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Batı Asya'da İran ve İsrail arasındaki çatışmaların ABD'nin müdahalesiyle bölgesel ölçekte yayılma riskine karşı dünya liderlerine acil bir "Barış ve Savaşa Karşı Zirve" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İran ve İsrail arasındaki çatışmaların ABD'nin müdahalesiyle bölgesel ölçekte yayılma riskine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke başkanına mektup gönderdi. "Barış ve Savaşa Karşı Zirve" düzenlenmesi çağrısında bulunan Maduro, söz konusu zirvenin temel amacının barış çağrısı yapmak, silahsızlanma talebini gündeme taşımak ve uluslararası hukuka saygıyı, uluslararası ilişkilerde temel bir ilke olarak vurgulamak olduğunu ifade etti.

Mektupta, "Batı Asya'daki durum en yüksek gerilim ve şiddet düzeyine ulaşmıştır. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunlaşması ve ABD'nin İran topraklarını bombalamasıyla derinleşen kriz, bölge ve dünya için nükleer boyutlu felaket sonuçlar doğurma riski taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Zirve çağrısının, nükleer savaş tehlikesi karşısında acil bir uluslararası dayanışma ihtiyacından kaynaklandığına dikkat çeken Maduro, zirvenin en kısa sürede bölge ülkelerinden birinde düzenlenmesi ve çatışmalardan en çok etkilenen tarafların doğrudan katılımıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Maduro ayrıca, söz konusu zirvenin Arap Birliği, İslam İş birliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi ve BRICS iş birliğinde organize edilmesi gerektiğini savundu. Çin ve Rusya'nın da sürece katkı sağlamasının önemine işaret eden Maduro, çok taraflılık ilkesine bağlı küresel güney ülkelerinin tam ve etkin katılımını önerdi.

Maduro, "Yeryüzünün her köşesinde insan yaşamını savunmak üzere sorumluluk bilinciyle ortak bir hareket geliştirmek gibi ertelenemez bir görevimiz vardır" ifadelerini kullanarak, "dünya halklarının savaşın sona ermesini ve Birleşmiş Milletler ilkelerine dayalı kalıcı bir barışın sağlanmasını beklediğini" belirtti.

Venezuela, Maduro'nun mesajıyla birlikte, 20 yılı aşkın süredir izlediği barışçıl diplomasi anlayışını yeniden teyit ederken, bölgesel çatışmaların enerji, ekonomi ve jeopolitik dengelere etkisine karşı somut bir inisiyatif üstlendiğini ortaya koydu.