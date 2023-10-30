Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Maduro, X sosyal medya hesabından, Sultan Ahmet Camisi ve Türk bayrağının fotoğrafı ile tebrik mesajı paylaştı.

Venezuela Devlet Başkanı, paylaşımında, "Venezuela'dan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en derin tebriklerimizi iletiyoruz. Takdire şayan tarihi mirasa sahip bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.