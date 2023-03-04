Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'nin tehdit kararnamesini uzatmasına tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'yı ulusal tehdit ilan eden kararnamenin uzatılmasına tepki gösterdi.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, Venezuela'yı ABD'ye karşı ulusal tehdit olarak gören kararnamenin imzalanmasını güçlü şekilde reddettiklerini söyledi.

Ülke olarak ekonomik yaptırımların üstesinden geldiklerini belirten Maduro, "Joe Biden hükümeti, Venezuela'yı ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik sıra dışı ve olağanüstü bir tehdit olarak ilan eden kararnameyi sekizinci kez imzaladı." ifadesini kullandı.

Maduro, kararnamenin ilk kez ABD'nin eski Başkanı Barack Obama tarafından imzalandığını hatırlatarak "O rezil kararnamenin üzerinden sekiz yıl geçmiş. Birleşik işçi sınıfıyla Venezuela ilerliyor, yaptırımları ve ablukayı yıkıyor, emperyalizmle, onun tüm kararnameleriyle karşı karşıya ve onu yeniyor." dedi.

Öte yandan Maduro, Venezuela'nın 5 Mart 2013'te ölen eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 10. ölüm yılını anımsatarak "10 yıl sonra söyleyebilirim ki sevgili komutanımız Chavez, verdiğimiz mücadele ve savaşlardan bir an olsun eksik kalmadı." diye konuştu.