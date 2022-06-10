Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cezayir'de - Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun açıklaması - Haberler

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cezayir'de - Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun açıklaması

AA - Güncel
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun ile başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

AA / Güncel

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